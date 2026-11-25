Tras recoger a su hija, Frida se encontró con una Macarena sorprendida por su aparición repentina: “No lo puedo creer, mamá. Pensé que no te iba a volver a ver nunca más”. Frida le contestó: “Cómo se te ocurre, he estado plantada frente de tu departamento, para poder entrar y sacarte de ahí”. Además, le dio la razón sobre dejar a Edmundo y le contó que pensaba irse de Lima junto a ella.

En un grifo, Frida detuvo el carro y dejó sola a Maca por un momento para comprar comida para el camino. En ese lapso, Macarena descubrió una pistola en la guantera y luego escuchó a las trabajadoras del grifo comentar: “Hoy se casa Valentina, ¿no?” y “Ahorita se debe estar casando, dicen que su novio es un churro grande con unos brazotes”. Con curiosidad, Maca les preguntó si se trataba de la Valentina que ella conocía y de su ex pareja, y ellas se lo confirmaron. Entonces volvió a imaginarse a Alejandro, que le decía: “Si no te deshaces de Valentina, nunca vamos a poder estar juntos Maca”.

Ya convencida, Maca preguntó por el lugar de la boda y se dirigió allí con la intención de arreglar su problema con sus propias manos. Cuando Frida salió de comprar, se sorprendió al no encontrar a su hija, y las trabajadoras le informaron que se había ido a la boda de Valentina. Con la misma locura, Frida se fijó en un carro desconocido para perseguirla.

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