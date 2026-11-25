En pleno festejo de la boda, Valentina y Alejandro fueron a casa de Jenny a descansar un rato. Valentina fue a buscar un vaso de agua para su reciente esposo y se llevó la sorpresa de encontrarse con Maca, quien la apuntaba con una pistola. Al darse cuenta de que pasaba algo, Alejandro se acercó y le preguntó: “Macarena, ¿qué haces?”.

Con una mirada decidida a apretar el gatillo, Maca le respondió: “Tú tranquilo, mi amor. Yo te voy a liberar de esta basura inmunda”, y disparó hacia el frente, donde Alejandro protegía a Valentina. Tras los disparos, ambos se encerraron en el cuarto de Jenny, sin saber que Alejandro había recibido un impacto de bala. Él intentó calmar a Valentina, hasta que se desplomó en la cama del dormitorio.

Mientras tanto, Maca buscó cómo entrar a la habitación y tomó un hacha para cumplir con su cometido.

¿Alejandro logrará sobrevivir a la herida de bala? ¿Valentina podrá escapar de Macarena a tiempo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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