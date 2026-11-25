En el momento en que Maca logró entrar a la habitación de Jenny, Sandoval llegó justo a tiempo y la apuntó con su arma. Maca reaccionó agarrando a Valentina y amenazó con dispararle, lo que hizo que Sandoval bajara su pistola. Así, se llevó a Valentina hasta su carro, mientras todos en la boda presenciaban el secuestro y se desataba el caos.

Durante el escape, Valentina intentó desviar el auto y logró detenerlo. En ese instante llegó la policía para interceptar a Maca, y Valentina pudo liberarse. En medio de la balacera entre Maca y los oficiales, apareció Frida y le pidió que escaparan. Maca le hizo caso y ambas emprendieron la fuga, mientras la policía las perseguía de cerca.

¿Macarena y Frida lograrán escapar de la policía? ¿Cómo estará Alejandro tras recibir el disparo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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