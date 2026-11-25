En plena persecución, Frida le pidió a su hija que parara con todo esto: “Ya está, Maquita. Tenemos que entregarnos, muñequita. Tenemos que salir con la frente en alto”. Maca no se inmutó, hasta que un auto de la policía la acorraló y el carro quedó volteado al borde de un acantilado.

Entre la espada y la pared, Maca le confesó a Frida que había matado a Alejandro y dijo: “No puedo seguir viviendo con las cosas que hice. No puedo”. Frida le respondió: “Se acabó”, y su hija le dio la razón, acelerando con el carro directo al precipicio. El vehículo volcó y, por los golpes, Maca murió, mientras Frida sobrevivió lo suficiente para ver a su hija muerta en sus brazos.

Sin escapatoria y con el carro en llamas, Frida se resignó y gritó hasta que el vehículo explotó, terminando con su vida.

¿Así tenía que acabar la historia de Macarena y Frida? ¿Creen que recibieron lo que merecían por todo el daño que causaron? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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