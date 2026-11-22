Yo Soy 2026: Conoce a la LISTA COMPLETA de 24 imitadores clasificados a la etapa de conciertos
La definición de los 24 clasificados a las galas de Yo Soy cerró con un anuncio cargado de sorpresas y emociones fuertes, terminando de conformar el elenco principal que competirá en los conciertos. Además, se anunció que quienes no sean llamados no se despedirán, sino que irán a votación del público para que los ocho más votados se enfrenten por el cupo número 25.
En el último grupo de elegidos, el jurado confirmó el pase directo de Tatiana, Dolores O’Riordan, Madonna, Flor Pucarina, Gloria Trevi, Nathy Peluso, Ruth Karina y Britney Spears, quienes celebraron entre abrazos a los otros seleccionados: Frankie Ruiz, Víctor Manuelle, RKM & Ken-Y, Reyli Barba, Cristian Castro, Alex Turner, Fito Páez, Eros Ramazzotti, David Summers, Joaquín Sabina, Don Chezina, Pedro Fernández, Eduardo Franco, Pau Donés, Luis Miguel y Juan Diego Flórez.
Mientras tanto, Amy Winehouse, Myriam Hernández, Chris Cornell y Amaia Montero no consiguieron el llamado directo y se sumaron a la lista de participantes que competirán en la votación del público por el ansiado cupo número 25.
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