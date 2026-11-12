Yo Soy Castings 2026: Ricardo Morán a “Vince Neil”: “Es como una especie de Mötley Crüe light”
Marcelo Bisso vino a imitar a “Vince Neil”, vocalista de “Mötley Crüe”. En su presentación, el participante se lució con una interpretación rockera y metalera. Sin embargo, el jurado observó que le faltó cierta intensidad en su actuación, a pesar de ser una buena audición.
Ricardo Morán comentó: “Tu desplazamiento escénico, tu voz, tu mirada están faltando peso. Es como una especie de Mötley Crüe light. No está mal, pero está ligerito. Es como si fuera una versión Kids y tú no eres un chico; tú podrías agarrar y ganar peso escénico. La cosa es que te ayude a sentirte pesado en el escenario, porque ahorita está como volando un poco por ahí. Yo te voy a decir que sí”.
En la misma línea, Jely Reátegui dijo: “Al trabajar el cuerpo, se va a ver reflejado en la voz. Ha habido partes donde estaba una segunda voz en el coro y se notaba que faltaba un poco de cuerpo y eso es por la ligereza”. Le preguntó: “¿Lo vas a trabajar?”, y el participante afirmó que lo hará. Bajo esa condición, dio el segundo “sí”, que le permitió pasar a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Logrará “Vince Neil” ganar peso escénico en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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