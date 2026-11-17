Thalizza Echegaray interpretó a “Nathy Peluso” con una de sus canciones más virales, la “BZRP Music Session”. Apenas entró al set, el jurado se emocionó por su gran regreso a la competencia. Thalizza explicó que volvió a Yo Soy porque su público le pidió insistentemente que trajera esta imitación. Con mucha expectativa y con las ansias de cumplir el deseo de sus fans, la participante mostró mucha actitud en el escenario, como la caracteriza, aunque el jurado señaló detalles por corregir.

Al finalizar, Jely Reátegui comentó: “A la hora de ser precisa y percutiva, estás como perdiendo el equilibrio por momentos y está un poco tieso. Hay que darle más sabor, más cadera, más sensualidad ondulante (…) Yo sé que todo esto lo vas a trabajar, porque te conozco y me emociona mucho. Así que yo voy a decirte que sí”.

De igual forma, Carlos Alcántara confió en su capacidad de mejora y dio el segundo “sí” de la mesa, con lo que la participante obtuvo el pase a la siguiente ronda.

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