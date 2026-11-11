Yo Soy Castings 2026: “Airbag” tuvo algunos detalles por mejorar, pero pasó a la siguiente ronda

Paolo, Fernando y Marcio interpretaron a la banda argentina “Airbag”. En su presentación, el grupo de imitadores demostró lo que tanto le pidió su público a través de sus redes sociales, ya que cuenta con una trayectoria como banda tributo e imitadores de castings previos del programa. Sin embargo, el jurado fue exigente con su devolución y valoró los aciertos en su actuación.

Jely le pidió al vocalista, Paolo, que tuviera cuidado con el acento argentino y los detalles en la dicción, donde no se logró entender del todo. Al resto de integrantes, les advirtió que no fueran simples acompañamientos, ya que cada uno tiene que hacer el trabajo de interpretar el personaje que le corresponde. A pesar de ello, le encantaría tenerlos en la siguiente ronda y le dio el primer “sí” de la mesa.

De forma más optimista, Renzo Schuller comentó: “Llevarlo a la exageración, eso puede hacer que te aleje más del personaje, en vez de acercarte. Para mí, solamente sería esa acotación, porque, personalmente, me ha gustado y bastante. Yo diría que sí también”.

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