Yo Soy Castings 2026: “Alex Turner” no convenció con su presentación por falta de presencia escénica
Diego Rodrigo García vino a cantar como “Alex Turner”. El participante contó su esfuerzo por pagarse su propia carrera profesional y su búsqueda por dedicarse por completo a su banda. En su presentación, demostró su habilidad para cantar, no obstante, el jurado reconoció varias oportunidades de mejora en su interpretación y puesta en escena.
Ricardo Morán comentó: “Me falta mucha técnica de canto, pero sobretodo, mucha actuación en el escenario, mucha presencia escénica (…) No estoy viendo a Alex Turner (…) Yo te doy las gracias pero mi voto va a ser que no”.
Igualmente, Lita Pezo lo invitó a que se instruya con un profesor de canto y le dio segundo “no” de la mesa. Al final, Cachín lo animó a volver en una próxima ocasión y reconoció su talento para el canto.
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