Yo Soy Castings 2026: “Alex Turner” volvió con más confianza que nunca y encantó al jurado
Arturo Espinoza interpretó a “Alex Turner”. En su casting, el participante maravilló al jurado con el cambio radical que dio tras su última participación, mostrándose con mucha seguridad y proyectando una mejor imagen del personaje.
Bastaron unos minutos de la imitación para que Ricardo Morán interrumpiera la presentación y diera de inmediato el primer “sí” de la mesa. Carlos Alcántara le siguió con el segundo “sí”.
Jely Reátegui tuvo un comentario polémico: “Muchísimas gracias por darte el tiempo y volver mucho más preparado y más seguro, que era algo que tenías que seguir trabajando y ha sido genial. Gracias por dejar ese programa y haber venido a este programa mejor”.
¿Logrará “Alex Turner” mantener esta seguridad en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!