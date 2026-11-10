Yo Soy Castings 2026: “Amy Lee” convenció al jurado por su talento y su excelente elección de canción

Adriana Cueva vino a cantar como “Amy Lee”, vocalista de “Evanescence”. En su presentación, la participante demostró un gran manejo de la técnica vocal y entregó una sentida interpretación. Sorprendentemente, Ricardo Morán dijo en un momento del casting, de forma directa y sin duda alguna, que su voto era un “sí”.

Ante ello, Adriana se emocionó y preguntó: “¿Uno más me puede decir que sí?”. Jely Reátegui contestó: “Yo también te digo que sí. Creo que por fin soltaste, estabas como muy tensa”. Además, Ricardo añadió que había sido una excelente elección de la canción para su audición.

A pesar de los nervios, Carlos Alcántara también le dio el tercer “sí”, con lo que la decisión fue unánime y la participante pasó a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Amy Lee” mantener esta soltura en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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