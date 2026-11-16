Michael Álvarez vino a imitar a “Michael Jackson”. Lo primero que hizo sorprender al jurado fue la coincidencia de tener el mismo nombre el imitador y el artista original. Con la expectativa de asumir el reto de cantar como “El Rey del Pop”, el jurado estuvo atento a cada detalle de la audición y al finalizar expresaron varios puntos por mejorar.

Lita Pezo comentó: “Has elegido un personaje bastante difícil, bastante complicado. Tienes las bases del canto, tienes también la esencia, pero nos falta un poco más para llegar al personaje. Ha habido muchas falencias (…) En esta oportunidad, te voy a decir que no”.

En el mismo sentido, Cachín reconoció el enorme desafío de la imitación: “Sabes cuál es el riesgo de decidir imitar a Michael Jackson y venir a este programa, porque es un cantante perfecto y nosotros siempre nos vamos a dar cuenta de quién lo hace bien y quién lo hace mal. No lo haces mal, pero está todavía en proceso (…) Yo también te digo que no”, dejando sin posibilidad de avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

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