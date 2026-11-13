Yo Soy Castings 2026: “Azucena Calvay” y Cachín se marcaron un “Pimpinellazo” en plena audición

Mayumi Galván interpretó a “Azucena Calvay”. En la dinámica de preguntas con el jurado, la participante contó que la artista original también le brindó su apoyo y expresó sus ansias de darle gusto a su público. En un momento casi reveló el nombre de la cantante a la que venía a imitar antes de su casting, pero el jurado decidió hacerse el desentendido para continuar sin problema.

En su presentación, como lo calificó Jely Reátegui, Mayumi y Carlos Alcántara hicieron un “Pimpinellazo”: se respondieron uno al otro con la letra de la canción y formaron una dinámica orgánica que no pasó desapercibida al finalizar la audición.

Ricardo Morán bromeó: “Mayumi featuring Cachín”. Además, dio sus apreciaciones: “Muy bien. A mí me ha encantado. Voy a decir que sí”.

De la misma forma, Jely Reátegui mostró su emoción por la gran actitud de la participante y dio el segundo “sí” del jurado.

Finalmente, Carlos Alcántara la felicitó por decidir empezar en una excelente parte de la canción y agradeció por hacer un “Pimpinellazo” con él.

¿Logrará Mayumi Galván repetir esta química en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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