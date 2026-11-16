Yo Soy Castings 2026: “Bad Bunny” hizo bailar y pasó de ronda con su tema “NUEVAYoL”
Christofer Basanta vino a imitar a “Bad Bunny” con uno de sus temas más populares “NUEVAYoL”. En su presentación, el participante se lució con un timbre de voz muy parecido al del reguetonero y cantó con un flow boricua que maravilló al jurado.
Con unos segundos de tensión, Ricardo sorprendió diciendo: “Con mucha sinceridad, tengo que decirte que sí. Muy buena imitación”, luego se rió por el miedo que le provocó al imitador y lo felicitó por todas las mejoras que realizó tras su última presentación.
Con una voz de Bad Bunny, Jely también le dio el segundo “sí”, seguido de Cachín quien determinó una decisión unánime que avance a la siguiente ronda de la competencia.
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