Yo Soy Castings 2026: “Bruce Dickinson” no cantó en la nota y pasó a la siguiente ronda
Auyán Montaña vino a imitar a “Bruce Dickinson”, vocalista de la icónica banda “Iron Maiden”. En su presentación, el participante dio todo en el escenario, con mucho esfuerzo en su voz. El jurado reconoció que cantaba ligeramente desafinado, pero de forma regular, un detalle peculiar en su actuación. Ricardo Morán preguntó si tenía otra canción para quitarse las dudas sobre su técnica de canto.
En su segunda canción, el participante persistió con una interpretación en un tono distinto al del tema original. Ricardo Morán no dudó en decir: “Nuevamente has estado desafinado, parejito con un medio tono arriba, pero yo voy a decir que sí”. Además, anticipó que es inusual dejar pasar ese tipo de errores.
En el mismo sentido, Lita Pezo comentó: “Tienes un gran registro vocal. Escuchar bien, no sé si son los nervios o no te escuchas bien el retorno. Pero has cantado tan parejo en otro tono (…) Creo que vas a poder resolverlo así que yo voy a decir que sí”.
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