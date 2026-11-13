Yo Soy Castings 2026: Cachín a “Roberto Musso”: “Veo algo inconcluso, débil, soso”
Juan José Mendoza vino a imitar a “Roberto Musso”, vocalista de la banda uruguaya “Cuarteto de Nos”. Antes de empezar con el casting, el participante contó su experiencia en el freestyle rap, donde compite en batallas, y que fue su acercamiento a la música, inicialmente como un hobby. Renzo Schuller le pidió demostrar la pasión por la música de la que habló y comenzar con su presentación.
Al finalizar, Carlos Alcántara fue contundente con su devolución: “Yo, como jurado, veo algo inconcluso, débil, soso. Creo que le falta más práctica para que vuelvas. Yo te digo que no”.
De igual forma, Jely Reátegui estuvo de acuerdo: “Yo te he visto a ti en todo momento, cantando esta canción que te gusta un montón. Pero no hay imitación, no hay trabajo actoral, ni el timbre tampoco se acerca”. Terminó agradeciendo su participación en Yo Soy.
¿Volveremos a ver a Juan José con una propuesta más trabajada? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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