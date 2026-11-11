Yo Soy Castings 2026: Cachín saltó de alegría al escuchar que se trataba de “Miguel Gallardo”

Gerardo Ramos interpretó a “Miguel Gallardo”. En el momento en que dijo el nombre del artista a quien venía a imitar, Carlos Alcántara saltó de alegría, ya que estuvo esperando un imitador de “Miguel Gallardo” desde 2025. Con mucha emoción, le dijo: “Yo te digo que sí. No importa que cante bien o mal”.

Ante tal expectativa, tras haber finalizado su audición, Carlos Alcántara comentó: “Sentimos que te cuesta lograr hacer el timbre en todo momento. Por ahí hay momentos en los bajos que llegas. Pero me da mucha pena. A mí me encantaría; yo sé que pueden ser los nervios. En todo caso, yo te digo que sí. No sé qué te van a decir mis compañeros, pero no me quiero quedar con esa sensación de que has hecho un esfuerzo”.

En cambio, Jely Reátegui se sinceró: “No estoy convencida, porque siento que no es tu tesitura. Tu tesitura es más corta y quizás otro personaje puede ir mejor. Pero Cachín estaba bien contento”.

En la misma línea, Ricardo Morán mostró estar de acuerdo con Jely, pero decidió dar un voto de confianza para que mejore todo lo señalado. Así dio el segundo “sí”, que le permitió pasar a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Miguel Gallardo” ajustar su timbre y su tesitura en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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