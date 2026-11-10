Yo Soy Castings 2026: Cambió de personaje y encantó al jurado como “Juan Gabriel”

Maiki Villanueva interpretó a “Juan Gabriel”. En su presentación, el participante lució todas sus herramientas vocales e interpretativas en el escenario. Ya contaba con una experiencia previa de casting en la competencia, donde en aquel momento surgió la idea de imitar al cantautor mexicano. El jurado destacó y celebró todas las virtudes y aciertos de su casting, tanto así que coreó su nombre al terminar de cantar.

Ricardo Morán comentó: “Personaje correcto. Hay algunos lugares donde no has llegado. Pero, para nosotros, es fácil darnos cuenta cuando una persona no va a llegar y cuando sencillamente no llegó hoy y, con calentamiento y práctica, lo va a hacer bien. Es otra época de Juan Gabriel, uno joven, con una voz muy limpia, se parece mucho a lo que has hecho hoy (…) Yo te voy a decir que sí”.

En la misma línea, Jely Reátegui coincidió con las felicitaciones y con la necesidad de calentar correctamente la herramienta vocal, y dio el segundo “sí” de la mesa.

Por si fuera poco, Carlos Alcántara dio el tercer “sí”, y el participante agradeció al jurado por haberle recomendado la elección de este nuevo personaje. Así pasó a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Juan Gabriel” mantener esta solidez en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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