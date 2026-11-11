Yo Soy Castings 2026: “Camilo Sesto” la siguió y la consiguió, volviendo con el mismo personaje

Eddy Gómez vino a imitar a “Camilo Sesto”. Antes de su presentación, Ricardo Morán se acordó de su última participación en el programa y Eddy afirmó que regresó con el mismo personaje. Por ello, Ricardo le dijo: “El que la sigue, la consigue”.

En su casting, la frase cobró sentido: tuvo un gran desempeño en el escenario y el jurado valoró sus virtudes y sus oportunidades de mejora, que compartió en su devolución al terminar la canción.

Jely Reátegui comentó: “Perdóname es una palabra muy fuerte. Lo dices muchas veces en la canción; eso está cargado de una intención que tú quieres conseguir de la otra persona y no se está sintiendo. Tienes que trabajar en la interpretación, muchísimo. El timbre está cercano. A cargo de eso, voy a decir que sí”.

Ricardo Morán suscribió lo dicho por Jely: “Nos falta interpretación y el acento hay que corregirlo, pero también voy a decir que sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara se sumó con su tercer “sí” y le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Camilo Sesto” mejorar su interpretación y su acento en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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