Yo Soy Castings 2026: “Carmencita Lara” le dijo de todo a “Cachín y dejó un divertido momento

Eva Benites Mercedes vino a cantar como “Carmencita Lara”. En su presentación, la participante se lució con un sentido del humor natural y genuino, que reflejó una esencia importante de la artista a la que vino a imitar.

Eva soltó distintas frases icónicas entre la letra de la canción: “Llora, cholo, llora y sufre, al ver tu mujer que no tenías trabajo, le tocó emprender con la de abajo” y “¿Por qué acabas tu vida, Cachín? Deja de beber y escucha mis palabras y así la olvidarás”. Las últimas palabras hicieron estallar de risa a toda la gente del programa, y el conductor Franco Cabrera no se contuvo: “Gracias, Carmencita. Le dijiste lo que todo el país le quiso decir”.

En la devolución, Renzo Schuller tuvo una pregunta curiosa: “¿Esa es tu voz, no es que estés imitando al personaje?”. Ella respondió: “Me sale muy natural”. Nuevamente con su gran carisma, Renzo le dijo “sí” a su graciosa presentación.

Igualmente, Jely Reátegui dio el segundo “sí” de la mesa. Avisó que Carlos Alcántara se quedó reflexionando con lo dicho por la participante y le recomendó seguir usando esa facilidad para el humor en próximas presentaciones. Así, pasó a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Carmencita Lara” mantener su humor natural en la siguiente ronda? ¿Qué otras frases icónicas traerá esta participante? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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