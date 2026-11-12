Yo Soy Castings 2026: “Charly García” regresó con una versión mejorada y avanzó a la siguiente instancia

Eduardo Agreda vino a imitar a “Charly García”. En la dinámica de preguntas con el jurado, el participante expresó la importancia que tiene el personaje para su vida y para millones de fans alrededor del mundo; además, recalcó haber traído un par de canciones nuevas y diferentes a las que convencionalmente eligen. En su presentación, Eduardo sorprendió con una gran puesta en escena con un teclado, una muñeca y una interpretación mejorada, según el jurado.

Así lo comentó Jely Reátegui: “Igual ha sido estratégica esta elección de canción, que es un poco más hablada, que está con el timbre más controlado. Siento que se ha acercado desde la última vez; hay mejora. Tú eres muy chancón y a mí me gusta mucho tu determinación. Pero sobre todo, ha crecido actoralmente muchísimo más y más por eso es que te estoy diciendo que sí”.

Con cierta advertencia, Cachín le dijo: “En la siguiente probablemente no pases, si es que no llegas a mejorar ese timbre. Yo también te voy a decir que sí, porque te quiero ver”. De esta forma, otorgó el pase a la siguiente ronda y Lita Pezo lo felicitó por su buena predisposición para aprender.

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