Yo Soy Castings 2026: “Chimo Bayo” regaló un gran espectáculo, pero no una buena imitación

Iván Malásquez, conocido como “Cuántico”, vino a imitar a “Chimo Bayo”. Apenas pisó el set del programa, el participante recibió apodos por su vestuario robótico, como “Optimus Prime”, “Bumblebee” y “Fiscalización de la Municipalidad”. Tras ese divertido momento, realizó su actuación con mucha actitud, junto a Franco Cabrera, quien se sumó al baile. Sin embargo, llevó a cabo algunas acciones que no eran propias del artista, y el jurado lo criticó.

Jely Reátegui comentó: “Lo que he visto es a Cuántico, la voz espacial, haciendo un cover de los clásicos del techno (…) Pero, Chimo Bayo tiene la voz más airosa y no está la imitación, te he visto a ti. Te deseo lo mejor como Cuántico, la voz espacial, pero para la imitación, voy a decir que no”.

Por otro lado, Carlos Alcántara resaltó su carisma y cómo contagia de energía al público, por lo que dijo “sí”.

Por último, Ricardo Morán dijo: “Esto es tu negocio, la gente te contrata porque quiere esto. Pero, para el programa de imitación, necesitamos que hagas otra cosa que no estás haciendo. Así que yo también voy a decir que no esta vez”.

¿Volveremos a ver a “Cuántico” con otra propuesta? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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