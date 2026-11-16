Yo Soy Castings 2026: “Christian Yaipén” se veía cómodo en el escenario, pero no sonaba como el original
Roberto Carlos vino a imitar a “Christian Yaipén”, vocalista del “Grupo 5”. En su presentación, el participante tuvo una caracterización reconocible del artista, a pesar de que no usó el conjunto habitual, pero el jurado consideró que la imitación no estuvo completa.
Jely Reátegui comentó: “Christian Yaipén tiene una voz muy educada y tu timbre no se está acercando aún (…) Yo creo que necesita más preparación y más dedicación para que sea más específico (…) Yo te voy a decir que no esta vez”.
De igual forma, Carlos Alcántara coincidió: “Se te siente cómodo cantando, pero yo no siento el timbre de Christian Yaipén (…) Yo también voy a decir que no en esta oportunidad, revisa bien la imitación y vuelve”.
¿Volveremos a ver a Roberto con una imitación más trabajada? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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