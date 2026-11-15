Yo Soy Castings 2026 : Comerciante mayorista conmueve al imitar a Muñequita Sally con un traje hecho por su madre

La emoción y el folclore brillaron con luz propia en los castings de Yo Soy. Gladys Sánchez, una comerciante mayorista dedicada a la compra y venta de frutas, pisó el escenario dispuesta a cumplir el gran anhelo de toda su vida: convertirse en artista imitando a la recordada Muñequita Sally.

Más allá de su talento vocal, la participante conmovió al revelar el profundo valor sentimental de su traje típico, contando que se trata de un recuerdo muy especial que su madre le mandó a preparar cuando ella apenas tenía 15 años.

Su entrega y seguridad no pasaron desapercibidas por el jurado, donde Jely Reátegui elogió su desempeño con un contundente mensaje: “Cantas muy lindo y se nota que dominas el escenario”, respaldando su sueño artístico y dando un sí rotundo junto a Cachín y Ricardo Morán.

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