Yo Soy Castings 2026: Con una improvisada batería, “The Beatles” avanzó a la siguiente ronda
Piero, Herly, José y Uriel vinieron a imitar a la histórica banda “The Beatles”. Antes de su presentación, Jely Reátegui no pudo contenerse y dijo: “Buena batería”, ya que la producción dejó una sola tarola para el baterista, imitador de “Ringo Starr”. Sumándose a la broma, el conductor Franco Cabrera añadió a la batería un platillo hecho con una corneta y una máscara de “Jason”, lo que dejó una divertida imagen antes de la audición.
Al finalizar, Jely Reátegui comentó: “Todavía está medio tibiongo esto. Igual les doy mi voto de confianza”. Con muchas dudas, dio el primer “sí” de la mesa.
Por el contrario, Ricardo Morán les pidió: “Necesitan una persona de afuera, no que ensayen ustedes juntos y se escuchen entre ustedes. Porque eso no les va a servir; yo sigo sintiendo que está en borrador. Por eso, voy a decir que no”.
Con el último voto de confianza, Carlos Alcántara optó por darle una oportunidad más al grupo de imitadores y dio el segundo “sí” del jurado, que les otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Lograrán “The Beatles” pulir su imitación con una mirada externa en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta agrupación al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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