Yo Soy Castings 2026: “Dave Gahan” tuvo problemas de dicción, pero su interpretación lo hizo avanzar

Manux interpretó a “Dave Gahan”, vocalista de “Depeche Mode”. En su presentación, el participante tuvo una entrega total en el escenario y brilló con sus dotes actorales, aspectos que fueron reconocidos. A pesar de ello, aún se observaron oportunidades de mejora en su confianza para cantar.

Jely Reátegui comentó: “Lo que más me ha gustado en realidad es tu acting, la corporalidad, que sientas la música, que bailes muy cercano al personaje. Creo que hay que profundizar todavía más ahí y que eso se refleje en la voz, porque el cuerpo ha estado seguro, pero la voz no ha estado segura (…) A cargo que traslades esa seguridad también en el canto, creo que me gustaría verte en una segunda etapa, yo voy a decir que sí”.

Por otro lado, Ricardo Morán expresó su preocupación sobre la dicción: “Yo siento que tú tienes esa parte interpretativa y está bueno. El timbre, estás cerca. Me parece que es más oscuro, que puede engrosar un poco más. Pero donde siento que también estamos fallando es en la letra. Siento que es una buena aproximación fonética, pero por momentos, hay cosas que fueron ininteligibles. Así que yo voy a decir que no”.

La última palabra la tuvo Cachín, quien dijo sin duda alguna: “Yo te digo que sí”, para así darle la bienvenida a la siguiente ronda de la competencia.

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