Yo Soy Castings 2026: De “Ferxxo” a “Ryan Castro”, todos recibieron con mucha alegría al icónico imitador
Nano Paz vino a imitar a “Ryan Castro”. A su entrada al set, todos lo reconocieron con mucha emoción, ya que tuvo un exitoso paso por la competencia con su imitación del icónico reguetonero “Ferxxo”. Así se lo recordó Carlos Alcántara a Ricardo Morán. Le preguntaron por su vida después de Yo Soy y respondió que, gracias al programa, realizó una gira por todo el Perú, ya que el artista es muy querido en el país.
Tras finalizar la audición, a Ricardo Morán le encantó la imitación, tanto que se equivocó y lo llamó “Ryan”, como el artista que vino a imitar. Luego del incidente, no tuvo dudas en dar el primer “sí” de la mesa, y lo mismo hicieron Carlos Alcántara y Jely Reátegui.
A partir de ahí, después de cada voto positivo, el conductor Franco Cabrera acompañaba a Nano a celebrar y saltar de alegría, lo que dejó momentos divertidos, como la caída de su celular.
¿Logrará “Ryan Castro” repetir el éxito que tuvo como “Ferxxo”? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!