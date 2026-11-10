Yo Soy Castings 2026: “Ed Sheeran” regresó tras su casting viral y mostró una gran mejora

Ken Chu vino a cantar como “Ed Sheeran” con el tema “Perfect”. Al entrar al escenario, el jurado reconoció al participante, quien ya había venido a interpretar al mismo personaje en un casting anterior, y le preguntó por la repercusión de su audición. Respondió que, con su aparición en el programa, le dieron oportunidades para hacer sus presentaciones como el artista. Por ello, el jurado tuvo expectativas altas en su nueva participación y estuvo atento a los detalles de su interpretación.

Tras finalizar, Jely Reátegui comentó: “Creo que lo que tienes que trabajar principalmente es en creértela y en tu confianza, en divertirte y en disfrutarlo, porque si hay una diferencia cuando sale la voz desde ese lugar y no desde si lo estoy pensando, si lo estoy haciendo bien o mal. Yo voy a decirte que sí, porque me parece que eres muy talentoso”.

Finalmente, Carlos Alcántara estuvo de acuerdo con Jely y dio el segundo “sí”, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Ed Sheeran” ganar confianza y disfrutar más de su interpretación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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