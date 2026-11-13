Yo Soy Castings 2026: El bolero se apodera del set con imitación de Iván Cruz

El sentimiento del bolero llegó desde el Callao de la mano de Rafael Holguín Medina, un cantante dedicado al género que se presentó en el escenario de Yo Soy con el reto de dar vida al recordado Iván Cruz.

A pesar de su entrega escénica y su dominio de los gestos característicos del “Rey del Bolero”, su presentación no logró convencer a los jueces en el aspecto vocal. Ricardo Morán explicó los motivos técnicos: “No estoy escuchando el preciso timbre y en cosas técnicas, las frases las estás cortando antes o no las estás cantando bien, sino hablando bien, aunque actoralmente estás bien”.

En la misma línea, otro miembro del jurado coincidió en que prevalecía su propio estilo por encima de la imitación: “Yo te veo bajo en volumen y sí te veo hacer los gestos, subo el volumen y escucho a Rafael haciendo bolero a su estilo”, cerrando así su participación en esta etapa.

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