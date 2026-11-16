Carlos Huisacayna vino a imitar a “Roy Orbison”. En la dinámica de preguntas, el participante relató las múltiples obras que se ha dedicado a trabajar en el teatro musical, siendo esta manera en la que tuvo su primer acercamiento al canto. Jely se mostró emocionada por su afición a la actuación y junto a los demás, estuvieron atentos a su casting con muchas expectativas.

Tras finalizar su audición, Ricardo señaló un punto en contra: “Lo que creo es que estamos viendo un problema de casting. Siento que Roy Orbison tiene otras características en su forma de cantar (…) Yo preferiría que escogieras otro personaje en el cual el recorrido sea más inmediato. Para este personaje, yo voy a decir que no”.

En el mismo sentido, Jely estuvo de acuerdo en la mala elección de personaje y le pidió volver con otra imitación, ya que el teatro musical le favorece en la interpretación y tiene potencial para hacer una buena participación en el programa.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!