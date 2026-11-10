Yo Soy Castings 2026: El jurado terminó de coristas de “Eros Ramazzotti” en pleno casting

Víctor Luna vino a imitar a “Eros Ramazzotti”. En su presentación, el participante buscó asemejar su voz al particular timbre del artista italiano y el jurado estuvo atento a ese tipo de detalles, que compartió en su devolución al finalizar la actuación.

Ricardo Morán comentó: “La hemos pasado bien siendo coristas de Eros Ramazzotti”, en referencia a que disfrutaron y cantaron junto al imitador. De forma objetiva, indicó que podría mejorar el acento italiano y aumentar el peso actoral, perdiendo el miedo en el escenario.

Jely Reátegui coincidió con Ricardo y dijo: “Hay que darle un poco más de cuerpo a esa voz, sobre todo en los coros. Cuando proyecta más, se está quedando un poco corto. Pero eso creo que es confianza. Así que nada, métele con todo, confía, porque tienes todos los recursos”. Con ello dio el segundo “sí”.

Por último, Ricardo añadió la idea de venir con otras canciones, ya que el repertorio del artista es muy diverso, lo que da libertad para elegir mejor.

¿Logrará “Eros Ramazzotti” ganar más acento y peso actoral en la siguiente ronda? ¿Qué otras canciones traerá este participante? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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