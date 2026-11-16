Milton Chávez vino a imitar a “Brandon Boyd”, vocalista de la banda “Incubus”. Apenas entró, Carlos Alcántara reconoció al imitador, ya que se trataba del primer participante en la historia de Yo Soy. Con mucha expectativa y con ganas de brindar el mejor espectáculo, Milton hizo una serie de breves imitaciones de Bad Bunny, Eros Ramazzotti y Koky Belaunde, lo que desató las risas en el set y dejó un momento divertido antes de su verdadera presentación.

Al finalizar su audición, Jely Reátegui trajo a colación un detalle: “¿Tu personaje en los conciertos, alguna vez, ha gritado ¡Vamos Todos!?”, una pregunta irónica, ya que el artista original canta en inglés. Además, comentó: “Gracias por venir, por tu energía tan bonita, por jugar, por divertirnos, pero yo creo que esta imitación todavía falta trabajarla más. Yo voy a decir que no”.

De igual forma, Renzo Schuller dijo: “Siento que no está ni siquiera cerca (…) Eros Ramazzotti, me gustó cuando lo estabas comenzando. Pero lamentablemente no lo imitaste el día de hoy”. Así dio el segundo “no” de la mesa.

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