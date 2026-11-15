Yo Soy Castings 2026: Escritor de poemas y estudiante audivisual llega al set para imitar a Shawn Mendes
La sensibilidad artística marcó el debut de Lucciano Gamero en los castings de Yo Soy. El joven estudiante de comunicación audiovisual, quien dedica sus noches a escribir poemas y suele recitarlos en diversos eventos culturales, se presentó por primera vez para imitar al cantante canadiense Shawn Mendes.
Aunque arrancó con un color de voz interesante, la presentación fue perdiendo consistencia con el correr de los segundos, motivo por el cual recibió el no del jurado.
Jely le explicó los puntos que debe corregir si desea volver más adelante: “Creo que cantas lindo, al inicio había un timbre similar, pero de ahí se desarmó; aparte de lo vocal, hay una interpretación que no estás abordando, trabájalo y puedes volver con algo más preparado”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!