Yo Soy Castings 2026: Estudiante de contabilidad llega al set de Yo Soy para imitar a Juanes

Huancayo se hizo presente en Yo Soy con la llegada de Sebastián, un joven estudiante de contabilidad que se animó a audicionar imitando al colombiano Juanes. Durante su presentación previa, contó que está iniciando su propia agrupación llamada “Miopes”, nombre elegido con humor porque todos sus integrantes usan lentes.

En el plano artístico, el participante logró captar gestos clave del intérprete de “La Camisa Negra”, aunque dividió ligeramente opiniones en el jurado. Ricardo Morán destacó su observación del personaje: “El timbre está cerca, pero aprecio que hayas visto detalles, los gestos con la mano, me falta un poco presencia escénica”, señaló antes de darle el sí.

Por su parte, Jely Reátegui se mostró más exigente: “No estoy muy convencida, falta energía, naturaliza un poco más el timbre”; sin embargo, el voto positivo de Cachín terminó por sellar su pase a la siguiente ronda.

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