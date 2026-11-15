Yo Soy Castings 2026: Evanescene se hace presente con imitación de Amy Lee por una estudiante de medicina

La fuerza del rock gótico se sintió en los castings de Yo Soy gracias a Edena Pérez, una estudiante de medicina y vocalista de la banda “Kitsune” que asumió el exigente reto de imitar a Amy Lee, líder de Evanescence.

Su propuesta llamó rápidamente la atención de Jely Reátegui, quien celebró su desempeño escénico: “Tienes un manejo escénico muy interesante, ese personaje es fuerte pero me ha gustado”, dijo al darle el sí.

Aunque obtuvo la aprobación unánime de los tres jueces, Ricardo Morán le dejó una tarea fundamental para la siguiente ronda: “Necesito más en algunas partes de la canción, está muy nice, tienes que quitarte esa energía pero la que estamos buscando va por gótico, más rockero, más volumen y más actitud en el escenario”.

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