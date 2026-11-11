Yo Soy Castings 2026: Franco fue el único que gritó la “bulla” que pidió “Nicky Jam” y el set estalló de risa

Ender Briceño vino a imitar a “Nicky Jam”. En su presentación, el participante cantó con mucho ritmo y con el flow característico del reguetonero, lo que hizo bailar al jurado, que lo felicitó en su devolución al finalizar la audición.

Además, Ender pidió una bulla como parte de la imitación del personaje, pero el conductor Franco Cabrera fue el único en gritar, lo que desató un momento de muchas risas en el programa. Ricardo Morán comentó: “Una bulla y se escuchó un grito como si estuvieran asesinando a alguien”.

Sobre la actuación, Jely Reátegui consideró: “Las inflexiones, el timbre están muy chéveres. Yo voy a decir que sí”.

Ricardo Morán, por su parte, dijo: “Trata de tener una comunicación más fluida con el público. Lo mencionaste en un momento y creo que eso es algo que puede enriquecer tu presentación. Yo voy a decir que sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy y le recalcó que valió la espera.

¿Logrará “Nicky Jam” comunicarse mejor con el público en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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