Yo Soy Castings 2026: “Germaín de la Fuente” pasó de ronda pese a verse apagado, según el jurado

Kevin Palomino vino a cantar como “Germaín de la Fuente”, vocalista de la banda “Los Ángeles Negros”. En su presentación, el participante buscó convencer con su sentida interpretación y su gran habilidad técnica para el canto. Así lo describió el jurado tras finalizar su actuación.

Lita Pezo comentó: “Tienes potencia, tienes talento, tienes voz. Por mi lado, quiero confiar en que vas a trabajar un poco más los detalles y en una próxima oportunidad puedas sorprender. Yo, por mi lado, voy a decir que sí”.

En cambio, Jely Reátegui dijo: “Hay que continuar la búsqueda del personaje ideal para ti. Alguien que calce con tu energía, con el que tú también te identifiques y te puedas divertir más. Porque ha estado muy apagado, se escuchaba lindo, pero te veíamos y estabas con la mirada hacia el piso”. Terminó con un “no” a su audición.

Como último voto, Carlos Alcántara describió su estrategia de decisión como “moranesca”, porque no puede dejar ir a un buen cantante. Así dio el segundo “sí” de la mesa y le dio la bienvenida a la siguiente etapa de Yo Soy.

¿Logrará “Germaín de la Fuente” encontrar la energía que le pidió el jurado en la siguiente etapa? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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