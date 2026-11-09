Yo Soy Castings 2026: “Gloria Estefan” regaló una bonita imitación, según Ricardo Morán

Carliz Flores interpretó a “Gloria Estefan”. En su presentación, la participante conmovió con una linda imitación de la intérprete cubana y convenció al jurado con su actuación, algo que quedó demostrado en su devolución al finalizar la audición.

Ricardo Morán comentó: “Es una imitación de una Gloria Estefan más cercana a esta época (…) imagino que eso podría ser un reto interesante para ti también en algún momento. Yo te voy a decir que sí”.

En la misma línea, Carlos Alcántara recordó su imitación y dijo que le gustó mucho, con lo que dio el segundo “sí” de la mesa.

Finalmente, Jely Reátegui le dio la bienvenida y le sugirió concentrarse más en la interpretación del personaje.

¿Logrará “Gloria Estefan” profundizar en la interpretación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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