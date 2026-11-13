Yo Soy Castings 2026: Hans Roi sorprende con sus múltiples imitaciones en el set

El talento y la versatilidad vocal marcaron la audición de Hans Roi, quien regresó al escenario de Yo Soy con su personaje principal dispuesto a asegurar su lugar en la competencia. Sin embargo, el momento más llamativo de su presentación llegó cuando demostró los múltiples dones vocales que posee para la imitación.

En cuestión de segundos, el participante dejó boquiabiertos a los miembros del jurado al pasar con total naturalidad por los registros de cuatro figuras completamente distintas de la música latina: los salseros Eddy Santiago y Willy Rivera, el astro urbano Maluma y el eterno ícono de la ranchera Vicente Fernández, confirmando su gran capacidad camaleónica sobre el escenario.

Luego de ello, demostró su parecido a Frankie Ruiz, a quien realmente vino a imitar para pasar a la siguiente etapa. El jurado quedó sorprendido por su versatilidad y parecido al cantante, de modo que el imitador ganó un sí rotundo de toda la mesa.

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