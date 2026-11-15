Yo Soy Castings 2026: Huancayo se hace presente con imitadora de Lesly Águila

Con apenas 18 años, Andrea Chancasanan viajó desde Huancayo para demostrar su pasión por la cumbia en el escenario de Yo Soy. La estudiante de derecho, quien canta desde la etapa escolar, apostó por imitar a Lesly Águila, una de las voces más queridas de Corazón Serrano.

Aunque su carisma agradó en el set, los jueces consideraron que la imitación aún estaba muy verde. Jely Reátegui le dio el no con un consejo alentador: “Tienes una energía muy particular y creo que podrías hacer una carrera como tú también, la imitación está muy chiquita todavía, hace falta experiencia y proyectar un poco más”.

Por su parte, Ricardo Morán respaldó la decisión con una frase tajante: “Cantas bien, pero no es Lesly”, cerrando su participación.

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