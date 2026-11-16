Víctor Gomero interpretó a “Germaín de la Fuente”. En la dinámica de preguntas, el participante dio a conocer su talento para imitar, no solo para el canto, sino con personajes como Melcochita y otros artistas, sorprendiendo al jurado con la trascendencia de su habilidad para interpretar. En su presentación, demostró una excelente técnica vocal y asombró aún más, destacando las diversas virtudes de su audición.

Ricardo Morán comentó: “Hemos tenido hace casi 10 años creo, un muy buen imitador de Germaín de la Fuente en el programa. Creo que puede ser momento de tener a otro. Yo voy a decir que sí”.

Cachín también lo felicitó por su gran parecido en el timbre y le sugirió trabajar más en la caracterización, terminando por dar el segundo “sí” de la mesa y otorgando el pase a la siguiente etapa de la competencia.

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