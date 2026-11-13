Yo Soy Castings 2026: Imitador de Alex Turner vuelve por tercera vez con divertido blooper con su celular
Jean Pierre regresó por tercera vez al programa con la imitación de Alex Turner, líder de Arctic Monkeys, aunque en esta oportunidad decidió apostar por su proyecto en solitario luego de haberse presentado anteriormente junto a toda una banda.
Desde el primer segundo metido en su papel, el participante inició su audición hablando en inglés y entregó una interpretación cargada de actitud con el tema “Why’d You Only Call Me When You’re High?”. Sin embargo, el momento más gracioso ocurrió en plena canción cuando lanzó su celular como parte del show y Franco tuvo que entrar rápidamente al escenario para recogerlo
Pese a la anécdota, Jely Reátegui elogió su evolución: “Has enriquecido tu interpretación, has metido detalles y eso habla bien de ti, cada audición ha sido distinta y esta vez me ha gustado más”, otorgándole el esperado sí junto al resto de la mesa del jurado.
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