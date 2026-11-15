Yo Soy Castings 2026: Imitador de Anuel AA se quiebra al hablar de su madre

Un momento de profunda sensibilidad se vivió en el casting de Yo Soy con la presentación de Jeysson Condori Vásquez, un joven que hace motorizado y también es vendedor intermediario de pollo a la brasa, quien llegó decidido a triunfar imitando al trapero puertorriqueño Anuel AA.

Antes de iniciar su show, el participante no pudo contener las lágrimas al confesar cuánto le duele no poder ayudar económicamente a su madre de la manera en que quisiera. Pese a la carga emotiva, logró sacar adelante su imitación y conquistar al jurado por unanimidad.

Jely Reátegui celebró su pase, aunque le dejó una advertencia importante para lo que viene: “Ten cuidado con que te gane la ansiedad y el control emocional”, aconsejó tras darle el sí.

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