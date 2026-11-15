Yo Soy Castings 2026: Imitador de Chris Martin vuelve al set por su revancha

Una nueva oportunidad en el escenario de Yo Soy no tuvo el desenlace esperado para Ricardo Alfaro, quien volvió al programa para imitar a Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay.

El participante explicó que en su primer casting los nervios le jugaron en contra, por lo que esta vez decidió enfocarse mucho más en la parte vocal que en el despliegue escénico.

Pese a mostrarse más seguro, las exigencias técnicas del jurado frenaron su avance. Ricardo Morán fue directo: “Se caen las notas al inicio, finales de las frases y en los falsetes también, tienes que revisar esto con un coach de canto para saber dónde estás fallando”, sentenció al decirle que no. Amy Gutiérrez coincidió y también le dio el no, dejando al participante fuera de esta etapa.

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