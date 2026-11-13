Yo Soy Castings 2026: Imitador de Kalimba llega desde Arequipa y conmueve al jurado con su historia

Una de las historias más emotivas de la jornada la protagonizó Carlos Rudas, quien viajó desde Arequipa para buscar su gran revancha en Yo Soy con el mismo personaje que presentó meses atrás: el cantante Kalimba.

Antes de cantar, el participante no pudo evitar quebrarse al revelar el profundo impacto que tuvo el programa en su vida personal, asegurando que aquella primera experiencia lo ayudó a ganar seguridad, creer en sí mismo y luchar por su sueño de dedicarse al canto, motivo por el cual incluso tomó clases vocales para perfeccionarse.

Su esfuerzo rindió frutos ante el jurado, que destacó un parecido bastante cercano pese a ciertos detalles técnicos por pulir. Cachín aplaudió su crecimiento con un contundente mensaje: “Me encantó tu evolución y creo que todo tiene un resultado”, dándole un sí que fue respaldado por todo el jurado.

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