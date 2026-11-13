Yo Soy Castings 2026: Imitador de Milo J regresa al set por su revancha
El regreso de Giovanni Infante al escenario de Yo Soy dejó en evidencia cuánto puede crecer un artista con preparación. El joven participante volvió a apostar por la imitación del fenómeno argentino Milo J, personaje con el que ya había tenido una primera experiencia en el programa y que incluso le permitió conseguir contratos laborales en los últimos meses.
Esta vez, su desempeño mostró una mayor solidez vocal gracias al trabajo realizado junto a un coach, detalle que fue reconocido por el jurado al darle su voto favorable.
Jely Reátegui destacó el cambio en su actitud sobre el escenario, aunque le pidió no bajar la guardia: “Yo sí recuerdo lo que te dije, antes estabas más tímido y hoy te he visto más suelto, disfrutando, hay mejoras pero aún lo puedes profundizar y necesitas dedicarle más horas a tus ensayos vocales”, señaló antes de sumarse al sí unánime.
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