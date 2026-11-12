Yo Soy Castings 2026: Imitador oficial de “Bryan Arámbulo” por el artista original, se lució en su audición

Erick Nacarino vino a imitar a “Bryan Arámbulo”. En las dinámicas de preguntas con el jurado, Cachín le preguntó si tuvo algún momento en el que se haya cruzado con el artista original, a lo que el participante respondió: “Sí, claro. Muchas veces. Me ha invitado a su cumpleaños, hemos estado ahí” y, por si fuera poco, añadió: “Inclusive, me hizo un video donde aclara que soy su imitador oficial”, dejando impresionado al jurado y con la expectativa de esucharlo.

Al finalizar el casting, Ricardo comentó: “Creo que nadie va a ocupar tu lugar en esta temporada, porque el jurado te va a decir…”, terminando con un “sí” unánime por parte de los tres miembros de la mesa. Así fue que Ricardo lo felicitó por haber cantado bien y, sobre todo, en el coro, en el que se nota la mayor parte del parecido.

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