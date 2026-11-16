Yo Soy Castings 2026: Imitadora de Tini canta bien, pero necesita otro personaje, según el jurado
Tamara Ramírez vino a cantar como “Tini”. En la dinámica de preguntas, la participante se mostró emocionada y compartió su admiración por Ricardo Morán. El resto del jurado, que no recibió halago alguno, se fue de la mesa, lo que dejó un momento divertido previo a su presentación.
Tras finalizar la audición, Ricardo Morán le sugirió: “Me doy cuenta que eres cantante y este es tu lugar. Eso no te lo voy a discutir. Creo que deberías probar con otro artista, creo que es un problema de casting. Te sugeriría probar con Emilia Mernes. Como Tini, te voy a decir que no”.
En el mismo sentido, Carlos Alcántara reconoció su talento para el canto, pero le pidió volver con otro personaje. Así dio el segundo “no” de la mesa y la participante quedó sin el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Con qué nueva artista volverá Tamara a Yo Soy? ¿Quién será la próxima en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.
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