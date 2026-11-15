Yo Soy Castings 2026: Imitadores de Camila se conocen en un Karaoke y vienen al set para convencer al jurado
Cris Molina y Álvaro Jáuregui, dos músicos que se conocieron cantando en un karaoke, se unieron para audicionar imitando al exitoso dúo Camila.
Sin embargo, la presentación estuvo lejos del nivel esperado por los jueces, quienes notaron serias descompensaciones vocales. Ricardo Morán fue categórico al evaluar su propuesta: “Esto está bien para un karaoke, parece un boceto, van a tener que trabajar más en esto”.
En la misma línea, Jely Reátegui apuntó directamente al punto débil de la dupla: “Las armonías no han estado bien”, sellando la eliminación de ambos participantes.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!