Yo Soy Castings 2026: “J Álvarez” volvió a imitar con mayor solidez, según el jurado

Aarón “Aldeus” vino a cantar como “J Álvarez”. En su presentación, el participante, que ya tenía experiencia imitando al personaje en castings anteriores, demostró su enorme mejora en el timbre de voz y la interpretación. El jurado lo hizo saber en su devolución al finalizar la audición.

Jely Reátegui comentó: “Te veo hasta incluso más sólido, creo que has agarrado más experiencia, más cancha y eso te ha ayudado también. Cuidado con el aire, que en los fraseos se te está yendo un poquito, pero eso es entrenamiento. Yo voy a decir que sí”.

Renzo Schuller también expresó su emoción por la imitación: “El look, el tono de voz y todo me ha hecho recordar a esa época en la que ibas hasta el piso, pero de verdad te felicito, yo también te digo que sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara dijo: “Yo también te digo que sí, tienes tres sí, bienvenido a la siguiente etapa”.

¿Logrará “J Álvarez” cuidar su aire en los fraseos en la siguiente etapa? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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